«الأوقاف»: انطلاق 10 قوافل دعوية في بعض المحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق 10 قوافل دعوية في عدد من المحافظات، وذلك يوم الجمعة المقبلة، يترأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة.

نشاط صيفي للطفل

ويؤدي الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

كما يؤدي الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة خطبة الجمعة، بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

أمسية ابتهالية لأول مرة في مسجد المرسي أبو العباس

ولأول مرة تقام الأمسية الابتهالية بمسجد المرسي أبو العباس بمحافظة الإسكندرية بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.