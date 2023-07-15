قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن» إن موعد جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 محافظة الإسكندرية بداية من السبت 2023/7/29 وتستمر حتى الثلاثاء 2023/8/8، موضحا أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات وتجهيز اللجان والمشرفين والمراقبين وتم توزيع المهام الامتحانية على جميع المشاركين في أعمال امتحانات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 محافظة الإسكندرية

وأوضحت أمل حسان مدير عام التعليم الفنى والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن امتحانات العملي والمعامل الدور الثاني للدبلومات الفنية تبدأ اعتبارا من الأربعاء 2023/8/9 على دفعات طبقا لما هو مسجل على رقم جلوس الطالب والامتحانات التحريرية طبقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 محافظة الإسكندرية كالآتي..

-السبت 2023/7/29 اللغة العربية وآدابها -التربية الدينية..جميع التخصصات

-‏الأحد 2023/7/30 فيزياء عامة..جميع التخصصات

-‏ الاثنين 2023/730 رياضيات عامة.. جميع التخصصات

-‏تطبيقات تكنولوجية.. قسم كهرباء وتبريد

-‏الثلاثاء 2023/8/1 اللغة الإنجليزية..جميع التخصصات

-‏ الأربعاء 2023/8/2 تكنولوجيا العمليات.. قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق

-‏ مساحة.. الصناعات المعمارية

-‏الرسم فنى..قسم كهرباء

-‏ تكنولوجيا تبريد..تبريد وتكييف الهواء

-‏الخميس 2023/8/3 آلات كهرباء ووقاية..قسم كهرباء

-‏رسم فنى..قسم تبريد وتكييف الهواء

-‏رسم فنى .. قسم الصناعات المعمارية

-‏رسم فنى ..قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق

-‏السبت 2023/8/5 تخطيط وإدارة إنتاج.جميع التخصصات

-‏ الأحد 2023/8/6 تحكم منطقى مبرمج ..قسم كهرباء

-‏حسابات إنشاءات..قسم بناء+قسم بياض

-‏هيدروليكا .. قسم الأعمال الصحية

-‏تاريخ فنون الزخرفة..قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق

-‏ تكنولوجيا الكهرباء والتحكم.. قسم التبريد و التكييف

-‏الاثنين 2023/8/7 إلكترونيات القوى قسم كهرباء

-‏تكنولوجيا الأجهزة والمعدات..قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق

-‏ تكنولوجيا..قسم الصناعات المعمارية

-‏ الثلاثاء 2023/8/8 تركيبات كهربائية.. قسم كهرباء

-‏تكنولوجيا الخامات والمواد..قسم الزخرفة والإعلان.