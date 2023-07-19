تجديد حبس تاجري مخدرات في حلوان يزاولان نشاطهما عبر «الفيديو كونفرانس»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس تاجري مخدرات 15 يومًا عبر «الفيديو كونفرانس»؛ لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر البودر، في أثناء توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان، كما أمرت بسرعة التحريات؛ للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت باستدعاء صاحب الشقة لسماع أقواله.

حملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون

تعود تفاصيل الواقعة عندما خرج النقيب عبدالرحمن زيدان، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وفي أثناء السير بمنطقة المشروع الأمريكي اشتبه في المدعو «محمد.ح.ي» 19 عاما، عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي، و«محمد.م.ح» 15 عاما، عاطل.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول على 200 كيس بداخلها مادة البودر المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، كما عثر مع المتهم الثاني على 70 كيسا بداخلها مادة البودر المخدر، وهاتف جوال.

الاتجار لتحقيق المكاسب المادية

واعترف المتهمان بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار؛ لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.