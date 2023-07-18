خبير بيئي: التغيرات المناخية هائلة وتحمل أضرارا جسيمة على كل مناحي الحياة

قال جمال الموسى، خبير البيئة والتغيرات المناخية، من دولة عُمان، إن التغيرات المناخية دقت ناقوس الخطر نظريا وعلميا منذ فترة طويلة، وهذا ما حذرت منه مؤتمرات المناخ التي عُقدت منذ عام 1979 حتى العام الماضي بشرم الشيخ COP 27.

وأشار إلى أن قمة باريس عام 2015 وضعت حدا يجب ألا تزيد عنه درجات الحرارة، وأصدرت توصيات متعلقة بتقليل الانبعاثات الدفيئة كون الكرة الأرضية تلفظ أنفاسها.

التغيرات المناخية هائلة للغاية

وأضاف «الموسى»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلا: «نحن في خطر قادم، والتغيرات المناخية هائلة للغاية وتحمل أضرارا جسيمة على النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، فضلا عن خطورتها على مجال الطاقة».

وأوضح أنه منذ عام 2016، بدأت الدعوات إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية في أستراليا، ثم أسكتلندا وبعدها بريطانيا.

إعلان حالة الطوارئ بالأمم المتحدة

وتابع، بأن البرلمان الأوروبي أعلن حالة الطوارئ المناخية عام 2019، وبعد 5 سنوات من قمة باريس أعلنت الأمم المتحدة حالة الطوارئ المناخية فضلا عن دعوة دول العالم لاتخاذ نفس الإجراء، موضحا أن الدول الأكثر تأثرا هي الدول النامية التي يصدر عنها أقل انبعاثات كربونية.