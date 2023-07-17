متخصص في الانتقال الطاقي: أوروبا تعاني من التغيرات المناخية المفاجئة

قال الدكتور عادل سالمي، المتخصص في الانتقال الطاقي، إن أوروبا الآن أصبحت تعاني من برودة حادة أو حرارة حادة أو جفاف حاد، رغم أن لديها تجارب في مواجهة الكوارث الطبيعية منذ الحرب العالمية الثانية.

أوروبا تعاني من فجائية التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا كانت مقسمة لمناطق مهددة ومعروفة، ومناطق مهددة بها مخاطر، ومناطق شبه آمنة، أما الآن فخريطة المناطق تغيرت في أوروبا.

ولفت إلى أن أوروبا أصبحت اليوم تعاني من فجائية التغيرات المناخية، وهذا يتطلب تطوير أدوات الرصد المناخي، فحين وقوع أي تغير في المناخ ينطلق إعلان حالة الطوارئ، مع زيادة توعية المواطنين.

هناك صناديق تمويل لمواجهة هذه المخاطر

وأوضح أن هناك صناديق تمويل لمواجهة هذه المخاطر، على المستويين المحلي والوطني، وكل ذلك غير طبيعة التعامل مع المناخ، وجعلت هناك حالة طوارئ معلنة دائما مع دخول الصيف، وبخاصة في المناطق غير المهيأة لأي تغيرات مناخية.