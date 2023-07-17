عاجل.. الأمم المتحدة تعلن انسحاب روسيا رسمياً من اتفاق الحبوب

أعلن الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، رسمياً انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، ووصف سحب روسيا للضمانات الأمنية في البحر الأسود بأنه «أمر مؤسف»، لافتاً إلى أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب سيضر بالملايين حول العالم.

تضرر الفقراء من انسحاب روسيا

وأضاف «جوتيرش»، مساء اليوم الاثنين، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، أن «أسعار القمح ارتفعت بشكل كبير بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب»، كما أكد أن «انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب ضربة للفقراء المحتاجين».

دعوة فرنسا لروسيا لوقف الابتزاز

في الغضون، دعت فرنسا روسيا للتوقف عن الابتزاز باتفاق الحبوب، في إيقاف للاتفاق بعد نحو عام ونصف منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها من أجل دعم هذه الأقاليم الأربعة وأقامت استفتاءات من أجل شرعية انضمام هذه الأقاليم الأربعة.