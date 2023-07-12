أوقاف كفر الشيخ: تفعيل دور الواعظات في خدمة الدعوة والمجتمع

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً مع الواعظات بأوقاف كفر الشيخ، إيماناً بضرورة تفعيل دورهن في خدمة الدعوة والمجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

إبراز الصورة المشرفة التي تعكسها واعظات الأوقاف

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على الالتزام بتوجيهات الوزارة، ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وحزم، لافتاً أنّ واعظات الأوقاف صورة مشرفة للفكر الوسطي وهن شقائق الأئمة في عمارة بيوت الله ونشر صحيح الدين بفكر مستنير، مطالباً إياهم بضرورة إبراز الصورة المشرفة التي تعكسها واعظات الأوقاف اللاتي أصبحن دعامة رئيسية في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير.

إقامة مجالس الإفتاء للواعظات

كما وجّه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بمشاركة الواعظات في العمل الدعوى الذي يُسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه ولا سيما بين النشء والسيدات من خلال الدروس المنهجية والبرنامج الصيفي للطفل، مكلفاً الواعظات بالاهتمام بالدعوة في ضوء الفكر الوسطي الصحيح وذلك حتى لا يعظ النساء واعظات من تيارات مختلفة، مؤكداً أنّ وزارة الأوقاف أقامت مجالس الإفتاء للواعظات، والدروس المنهجية بالمساجد الكُبرى، كما تُعقد مقرأة الواعظات ومقرأة السيدات، بجانب تخصيص دروس النشء، بالإضافة إلى البرنامج التثقيفي.

وفي نهاية اللقاء، قدّم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لجميع الواعظات وجميع العاملين بأوقاف كفر الشيخ على الجهد المبذول، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والسداد والنجاح، داعياً الله تعالى أنّ يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأنّ يجعلها في أمانه وضمانه.