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تحرير 135 مخالفة متنوعة في حملات على الأسواق والمخابز بمركز طهطا

كتب:

فهد فكري بلوم
04:29 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشوارع والميادين والأسواق في نطاق المدينة، وجرى ضبط 120 مخالفة متنوعة، وتحرير 10 محاضر إشغال طريق، وإزالة 5 فرش فاكهة وتندات مخالفة، بإجمالي 135 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

وتمت الحملة على الأسواق والمخابز، بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف محمد ثروت، نائب رئيس المدينة، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة ومسؤولي الإشغالات ومسؤولي البيئة والنظافة، وبالتنسيق وبالتعاون مع شرطة المرافق.

مراقبة وضبط الأسواق

ومن جانبه شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات وضبط الأسواق والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في كل مكان.

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