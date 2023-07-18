حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة من قيام شخصين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصصا في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون، بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلال أحدهما سيارة والثاني دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمولة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أوضح الخبير القانوني حازم محمد في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأشار إلى أنه قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.