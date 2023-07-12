إحالة تاجر ملابس لمحاكمة جنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

قرر المحامي العام بنيابات شمال الجيزة، إحالة تاجر ملابس للمحاكمة الجنائية الاقتصادية، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، مع استمرار حبس المتهم لتحديد أولى جلسات محاكمته.

مليونا جنيه وخمسون ألف ريال سعودي و40 ألف دولار مضبوطات مع المتهم

تعود التفاصيل عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالدقي، القبض على تاجر ملابس، 40 سنة، مقيم بالهرم، أثناء استقلاله سيارته في كمين أعد له بعد تحريات المباحث عنه وبحوزته مليوني جنيه، وخمسين ألف ريال سعودين و40 ألف دولار، حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير دائرة القسم، واعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح كبيرة منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.