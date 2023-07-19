التين البرشومي أشهر فواكه الإسكندرية.. تعرف على تفاصيل زراعته وفوائده الصحية

التين البرشومي، أحد أهم أنواع الفاكهة التى تتميز بها محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، ويعد من الفاكهة اللذيذة ولا يحتاج أي مجهود لتناوله، فلا قشور ولا بذور، فقط يغسل ويؤكل مباشرةً.

والتين البرشومى أشهر الفواكه بالإسكندرية، وكانت منطقة العجمي هي الأشهر في زراعته، حتى أن الفلكلور الشعبي ألف له الأغاني وغنوا له «تين العجمي يا تين».

صاحب مزرعة: التين محصولنا الرئيسي في الإسكندرية

يروي غانم العقوري، أحد أصحاب مزارع التين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن بداية التين البرشومي كانت في منطقة العجمي، لذلك اشتهر باسم تين العجمي، وتغنى له المطربون «تين العجمي يا تين» وهو أشهر فواكه الصيف وهو محصولنا الرئيسي، ولا تتم زراعته إلا في مناطق غرب الإسكندرية، وصولاً إلى محافظة مطروح.

ويضيف جمعة العقوري: نبدأ حصاد التين بداية من نصف شهر يوليو ومدة تواجد التين 3 شهور من شهر يوليو وحتى أكتوبر.

ويشير فؤاد العقوري إلى أن التين يروى مرتين فى العام، وتبدأ خدمته من شهر فبراير حتى موعد الحصاد وهو أكثر الفواكه التى يقبل عليها الناس لسهولة أكله وطعمه اللذيذ وفوائدة الصحية وسميت باسمه سورة فى القرآن الكريم.

الفوائد الصحية للتين

قال الدكتور مهاب الأنصاري، استشاري القلب، لـ«الوطن»، إن التين البرشومي يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم وذلك بتقليل الإجهاد التأكسدي، ومستوى السكر في الدم.

كما يُعد التين البرشومي منظما جيِّدا لارتفاع ضغط الدم؛ إذ إنه مصدر جيد للأحماض الدهنية (أوميجا 3، وأوميجا 6)، إلى جانب الفلافونيدات، والفينول، والبوتاسيوم، وقد وُجد أن هذه المركبات قد تساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن ويحتوي كل 100 جرام من التين البرشومي الطازج على 74 سعرا حراريا، إضافةً إلى الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك دون إكسابك المزيد من الوزن.