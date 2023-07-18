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افتتاح نادي المحامين في الإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 240 مليون جنيه

كتب:

كيرلس مجدى
05:25 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نادي المحامين بمنطقة جليم، وذلك عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفائته بتكلفة إجمالية تقدر بـ40 مليون جنيه، ليخدم نحو 420 ألف محام على جميع مستوى الجمهورية.

وشهد الافتتاح عبد الحليم علام نقيب المحامين، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء النقابات الفرعية. 

وعبّر محافظ الاسكندرية عن سعادته بظهور نادي المحامين بهذا الشكل الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن ما تم من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجود بالإسكندرية، فهو فخر لكل المحامين على مستوي الجمهورية وليس بالإسكندرية فقط.

110 آلاف محام بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة 

وخلال الافتتاح، تفقد «الشريف» المبنى الرئيسي للنادي، وقاعة الأفراح، والمطعم، ومنطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاهي، مؤكدا أهمية النادي حيث يعد متنفسا لجميع المحامين، وتحديدا 60 ألف محام بالإسكندرية و50 ألفا من البحيرة. 

المحافظ: أعمال التطوير لم تحجب رؤية البحر 

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالنادي، حيث أن جميع المنشآت بالنادي لم تحجب رؤية البحر.

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بقلم كيرلس مجدى