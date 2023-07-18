جاسمين سامي تكشف عن تفاصيل مبادرتها لتعليم الفتيات «الإسكواش والبادل»

كشفت جاسمين سامي، مؤسسة أكاديمية شادو للإسكواش، عن تفاصيل مبادرتها لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضات «الإسكواش والبادل»، مشيرة إلى أنها تمارس الرياضة منذ صغرها، ومارست عددا من الرياضات واحترفت «الإسكواش»، بسبب شقيقتها، وعمرها 12 عاما.

المصريات يتربعن على قمة التصنيف العالمي في الإسكواش

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الفتيات المصريات تفوقن في لعبة الإسكواش، مشيرة إلى أن المصريات يتربعن على قمة التصنيف العالمي، لافتة إلى أن بطولة العالم للناشئين في الإسكواش تٌقام الآن وحقق فيها المنتخب المصري نتائج جيدة حتى الآن.

وأشارت إلى أنها لم تستمر في ممارسة لعبة الإسكواش لفترة طويلة، حيث اعتزلت اللعب مبكرًا، مؤكدة أنها قررت إنشاء مؤسسة لتعليم الإسكواش، لافتة إلى أنها عادت من أمريكا لإنشاء هذه المؤسسة.

ولفتت إلى أنها تعاونت مع عماد قريطم، أيقونة الإسكواش، من أجل إنشاء أكاديمية الإسكواش، وضمت إليها لعبة البادل، وهي لعبة قريبة من التنس والإسكواش، التي يمكن لأي شخص في أي سن أن يمارسها.