بعد تتويجه بـ«العظماء الثمانية».. مصطفى عسل بطل الاسكواش: جمهور الأهلي دفعني لتخطي الصعاب

علق مصطفى عسل، بطل مصر للإسكواش، والمصنف الرابع عالميا، على تتويجه ببطولة الثمانية الكبار في الاسكواش «PSA world tour finals» لموسم 2021-2022، موضحًا: «الماتش الأخير كان صعب جداً حيث لعب مع علي فرج في نصف النهائي ثم النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني عالميا، بنتيجة 3-0، في المباراة وكان صعبا جدًا.

وأضاف عسل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الدعم الأصلي وجمهور النادي الأهلي منحني دفعة كبيرة لتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة كانت طويلة جداً استمرت لنحو 80 دقيقة.

بدأ مشواره الاحترافي منذ 9 سنوات فقط

ومن جانبها، علقت الدكتورة منى حزين والدة عسل، على فوز نجلها: «قصة رحلة ابني في الاسكواش بدأت منذ تسع سنوات حيث كان يلعب كرة في نادي الجزيرة حتى جاء عمه إبراهيم عسل وهو مدرب الاسكواش والذي نصحه بالاهتمام بالاسكواش بدلاً عن الكرة».

وتابعت: «بالفعل استمعنا لنصحه وابني دخل مجال الاسكواش والذي كان مناخاً مختلفاً مقارنة بكرة القدم حيث تختلف طبيعة الجماهير في الأخيرة عن كرة القدم»، مؤكدة أن لعبة الاسكواش في بادئ الأمر لم يكن بها حجم المشجعين والاهتمام الحالي من قبل الجماهير مقارنة بكرة القدم والآن أصبح هناك جماهير لها.

المشاركة في كل شيء بين مصطفى وأسرته

وواصلت: «حياتي كلها كانت معاه كنت بجبله المدرسين في النادي ويتناول الأكل في السيارة وعشنا معاه حياتنا كلها في النادي سواء مذاكرة أو أكل بحيث يتم توفير كل الظروف المواتية ليحقق النجاح في الاسكواش ومصطفى ابني كان مجتهد وبيسمع كلام مدربيه وأبوه حتى وصل لما وصل له اليوم».

وعن مشاعر مباراة النهائي، قالت: «كنا مضغوطين بقالنا فترة وهو كمان كل البيت كان مضغوط خاصة أن مصطفى صغير في السن وأتم 21 عاماً قريباً وهو أصغر اللاعبين».