طلاب الدفعتين 11 و12 بـ«طب قنا» يتبرعون بغرفة عناية مركزة صدقة عن زميلهم الراحل

وجهت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، الشكر لطلبة الدفعة 11 و12 بكلية الطب، لتبرعهم بتجهيز غرفة عناية مركزة تحمل اسم زميلهم الراحل محمد عصام، والذي توفي في أكتوبر الماضي بعد تعرضه لانقلاب سيارة ملاكي في جزيرة دندرة بقنا.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان: «نقابة الأطباء بقنا تتقدم بخالص الشكر والتقدير لأطباء الدفعة الحادية عشر والثانية عشر بكلية طب قنا على تلك المبادرة الخيرية بالتبرع بتجهيز عناية مركزة رحمة على رحيل زميلهم».

نقابة الأطباء تشكر الطلبة

وأضافت: «كما تتقدم نقابة الأطباء بقنا بشكرها لكل من وقف وساعد الدفعتين لإتمام هذا الأمر العظيم، الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية طب قنا، والأستاذ الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، وندعو الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لزميلكم المرحوم محمد عصام، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تجهيز الغرفة بـ365 ألف جنيه

وأكدت نقابة أطباء قنا، أن أطباء الدفعة الحادية عشر بكلية طب قنا «دفعة المرحوم محمد عصام» والدفعة الثانية عشر، تبرعوا بسرير عناية مركزة في المستشفى الجامعي بقنا بكل مستلزماته، بتكلفة 365 ألف جنيه، وتم تشغيله فور تجهيزه.

وكان الطالب الراحل حصل على امتياز بنسبة 90% في التقدير التراكمي العام الماضي، حيث حصل على امتياز في الأربعة مواد الدراسية التي أدى بها الامتحانات.

وقال أحمد علي، زميل الطالب المتوفى، إن المبادرة جاءت بعد وفاة المرحوم في حادث، كصدقة جارية، مضيفا «بدأنا في يناير الماضي جمع المبلغ، وتم شراء وتجهيز الغرفة، ونحتفل جميعا اليوم الثلاثاء بتشغيلها»، موجها الشكر لرئيس الجامعة ومدير عام مستشفيات قنا الجامعي وجميع المسؤولين على تسهيل هذا الأمر.