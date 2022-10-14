طلاب كلية طب قنا ينعون زميلهم بكلمات مؤثرة: أوجعت قلوبنا

نعى عدد كبير من زملاء، محمد عصام محمد، الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، الذي توفي إثر حادث مروع على طريق جزيرة دندرة، مدينة قنا خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وشيع جثمانه إلى مقابر العائلة في المحافظة وسط حالة من الحزن الشديد.

زملاءه: أوجعت قلوبنا

ورصدت «الوطن»، كلمات الطلاب الذين نعوا زميلهم الذي توفى في حادث أليم قبل أن يفرح بنجاحه وتفوقه بالفرقة الخامسة في كلية طب جامعة جنوب الوادي، من خلال التواصل معهم.

وقال محمود ثابت الرفاعي، زميل المتوفى: «اللى اتوفى ده أخونا ومحتاج لنا.. اللي فى إيدينا نساعد بيه الصدقة الجارية وربنا يتقبل هنجمع على فودافون كاش وبإذن الله المبلغ هيدخل فى وصلات مياه أو في بير بأفريقيا».

وقال أحمد رؤوف، طالب: «مش مصدق أن صاحب الوجه البشوش اتوفى، والله كان من أطيب وأنقى القلوب اللي يساعد بدون مقابل».

بكلمات موجعة قال أحمد الخولي:«سيبتنى ليه ياصاحبى يا راجل مكانوش 15 جنيه تبهدلنى بيهم كدا ده انت عارف ما أنا على طول مكسل وانت اللي بتشجعني على كل حاجة حلوة.. أنا مستنيك بكرة الساعة 4 زى ما اتفقنا النهاردة عشان ننزل الجيم ربنا يرحمك».

جنازة مهيبة لطالب طب قنا

وكان أهالي مركز نقادة شيعوا، جثمان شاب يدعى محمد عصام عبد الرحيم، طالب في الفرقة السادسة بكلية طب جامعة جنوب الوادي، إلى مثواه الأخير في مقابر عائلته بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد،

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بمصرع محمد عصام عبد الرحيم، 24 عاما، طالب بكلية طب قنا، وإصابة آية محمد محمد، 23 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق جزيرة دندرة بمركز قنا.

وجرى نقل جثة الشاب وزميلته المصابة إلى مستشفى قنا العام.