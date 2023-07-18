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مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد الرئيس السيسي الإفراج عن باتريك زكي

كتب:

أحمد شوقي
06:00 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، خاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وأنهى مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

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