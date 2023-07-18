«صُنع في مصر».. «العربية للتصنيع» تُسلم «البيئة» معدات منظومة المخلفات

سلمَّت الهيئة العربية للتصنيع، وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار «صنع في مصر»، التي ضمت اصطفاف مجموعة من اللوادر والمعدات من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع لـ«الهيئة».

توجيهات رئاسية بإقامة صناعة وطنية لمعدات إدارة المخلفات

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة صناعة وطنية لمعدات إدارة المخلفات، والعمل على تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن الهيئة تعمل على تعميق التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، برؤية عصرية تناسب احتياجات المنظومة، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة.

نقلة نوعية في مشكلة القمامة

وأكد «عبد اللطيف»، أن المشروع بمثابة نقلة نوعية كبيرة لإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، لافتًا إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، ثم تصميم المنظومة بما يطابق الاحتياجات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستوفر الصيانة وخدمات ما بعد البيع، إضافة لتوفير المعدات والآلات لوزارة البيئة.

من جهته، أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات التسع الماضية، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

البنية التحتية لملف المخلفات

وأضاف «العربي»، في كلمته، أنه يجري العمل على البنية التحتية للمدافن والمحطات الوسيطة وعقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فضلاً عن استلام المعدات والمركبات اليوم، مشددًا على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة، وخطط عملها، وآليات المتابعة والمراقبة لعمليات التشغيل، وكذا المعدات التي تسلمتها للمحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها والإستفادة منها بصورة أفضل.