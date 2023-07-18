إزالة أجزاء خطرة بـ3 عقارات صادر لها قرارات هدم في الإسكندرية (صور)

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارة المشروعات بالحي أزالت أجزاء مُعلّقة بالعقار رقم 18، والكائن بشارع الطوريني اللبان، بعد إنهيار أجزاء منه.

وذكرت رئيس الحي لـ«الوطن»، أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم، لكن ملاكه لم يقوموا بتنفيذه، مشيرة إلى إزالة مخلفات الانهيار من الشارع وتم فتح الطريق.

تنفيذ قرارات الإزالة

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط، ذات الخطورة الداهمة، والمهددة لحياة وأرواح المواطنين.

لا أضرار على المدرسة

وأضافت رئيس الحي، الجمرك أن العقار رقم 31 بشارع جميعي، آيل للسقوط ومتهالك، وتساقطت أجزاء منه على مدرسة محمد رجب دون إصابات، حيث كانت المدرسة خالية من الطلاب، وحرر الحي محضرا بقسم الجمرك لسرعة إخلاء العقار من السكان وتنفيذ قرار الهدم، مشيرة إلى أن السكان لم يستخرجوا رخصة الهدم.

إزالة الأجزاء المُعلّقة

وذكرت «خليفة»، أن عقارا ثالثا في 43 شارع العناني، بمنطقة بحري، تزال منه الأجزاء المعلقة، وهو أيضاً صادر له قرار هدم ولم يتم تنفيذه من قبل مالك العقار، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتعريضه حياة المواطنين وممتلكاته للخطر.

وقالت، إن الحي لن يتوانى في اتخاذ إجراءات مشددة حيال أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، والتي صر بشأنها قرارات هدم ولم يتم تنفيذها حتى الآن.