إحالة مسؤولين بالمنوفية إلى التحقيق لعدم تنفيذ قرارات الإزالة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المختصين بالوحدات المحلية لمركزي شبين الكوم والشهداء للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية في المهد لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المركزين، فضلا عن التراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفات أخرى داخل الحيز العمراني، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية.

مخالفات إدارية في مركز شبين الكوم

وتبين من خلال الدراسة وفحص الأوراق، عدم قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ الإزالات الفورية لـ34 حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمراني، وعلى الأراضي الزراعية بنطاق المركز.

وتنوعت تلك المخالفة ما بين 16 حالة بنواحي سلكا، ومليج، والبتانون، والماي، بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، و18 قرار إزالة تعد تم التأخير في إرسالها لاعتمادها من السلطة المختصة بالمخالفة للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

عدم تنفيذ قرارات الإزالة في مركز الشهداء

كما تضمنت المذكرة، قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتراخي والإهمال في إرسال 4 قرارات إزالة بنطاق المركز لاعتمادها من السلطة المختصة في حينها، ما يعد إهمالا جسيماً في أداء العمل ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكل أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال المقبلة.