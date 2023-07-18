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 قيادة القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

كتب:

محمد مجدي
07:05 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وقعت قيادة القوات الجوية، بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء، وذلك بحضور الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارة البيئة.

ويأتي ذلك في إطار حرص قيادة القوات الجوية على الارتقاء بالمواصفات البيئية داخل المنشآت الخدمية والطبية التابعة لها، وفقا للمعايير والمواصفات القياسية في ذلك المجال.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ منها الوعي والثقافة البيئية ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في حماية الأنظمة البيئية. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.