كيفية استخراج تصريح دفن لحالات الوفاة الليلية.. اعرف الأماكن المخصصة

تتطلب حالات الوفاة استخراج تصاريح دفن، للتأكد من مدى طبيعة الوفاة وإذا كانت بها شبه جنائية من عدمه، ولا يعرف البعض كيفية استخراج تصريح دفن لحالات الوفاة الليلية.

ويعد تصريح الدفن، إجراءً رسميا، حيث لا يتم دفن أي شخص متوفي دون استخراجه من الوحدات الصحية المختصة بذلك والتي تعمل بمواعيد محددة وفقا لقوانين العمل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرًا، لذا يواجه أهالي المتوفين ليلا صعوبة في استخراج تصاريح الدفن.

استخراج تصريح دفن عقب الوفاة مباشرة

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يفضل تعجيل الدفن وعدم الانتظار طويلاً، وهو الأمر الذي وضعته وزارة الصحة في الاعتبار بتخصيص مكاتب تعمل على مدار 24 ساعة لاستخراج تصاريح الدفن في أي وقت من اليوم وتكون موجودة بكل محافظات الجمهورية.

مكان استخراج تصريح الدفن للمتوفي بعد ساعات العمل الرسمية

ويمكن استخراج تصاريح الوفاة حتى الساعة الثالثة عصرا من الوحدات الصحية الموجودة بكل الدوائر والقرى والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بينما يمكن استخراج تصاريح الوفاة عقب الساعة الثالثة عصر وطوال ساعات الليل من مكتب صحة الطوارئ الموجود بكل محافظة، حيث يوجد مكتب صحة الطوارئ بمحافظة القاهرة في حي النزهة، وفي محافظة الجيزة يوجد بحي الطالبية، ويعمل على مدار 24 ساعة.

ويمكن استخراج تصريح الدفن للحالات الطبيعية أو المرضية بموجب إخطار مكتوب من الطبيب الذي كشف على الحالة وأكد أو الوفاة أو المستشفى الذي تم بها الوفاة، أما حالات الوفاة التي بها شبهة جنائية تحتاج قرار من النيابة لاستخراج تصريح الدفن.

استخراج تصريح الدفن للمتوفي في المستشفى

- ترسل إدارة شؤون المرضى بالمستشفى إخطارا «تبليغ بالوفاة» إلى مكتب الصحة، ويشرح فيه الحالة المرضية وسبب الوفاة وتوقيتها بالساعة والدقيقة.

- يذهب «المُبلِّغ» ولا يشترط أن يكون أحد أقارب المتوفي، إلى مكتب الصحة ومعه المستندات الآتية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها

- أصل بطاقة الرقم القومي للمتوفي وصورة منها أو أصل شهادة ميلاد رقم قومي وصورة منها.

- دفع جنيه للطابع.

- يطَّلع مفتش الصحة على الأصل ويحتفظ بالصور.

- يتم إصدار تصريح الدفن بالجبانة التي يختارها أسرة المتوفي.

تصريح الدفن للمتوفي بالمنزل

يذهب المُبلِّغ إلى أقرب مكتب صحة لمكان الوفاة ومعه أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمتوفي، ويخطر مفتش الصحة بالوفاة، لكي ينتقل إلى مكان المتوفي ويكشف على الجثة للتأكد من عدم وجود شبه جنائية، ثم يعود لمكتب الصحة لعمل التقرير وإصدار تصريح الدفن باسم الجبانة التي ترغب أسرة المتوفى في دفنها بها.

استخراج شهادة الوفاة

أما بالنسبة لاستخراج شهاد الوفاة، يمكن استلامها بعد دفن المتوفي بعدة أيام، ويستلمها أقارب المتوفي من الدرجة الأولى، حيث إن شهادة الوفاة تعامل معاملة الميراث في استلامها.