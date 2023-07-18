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المنطقة الشمالية العسكرية تدفع بقوافل طبية لمنطقة بشاير الخير

كتب:

محمد مجدي
07:10 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير (3 ، 5) وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق .

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض فى مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعى وفحص ذوى الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية،  وكذا مبادرات الدعم النفسى وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين .

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحى والمبادرات 6741 من أهالى بشاير الخير والمناطق السكنية المجاورة .

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية . 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.