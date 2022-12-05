المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية في أحياء «بشاير الخير»

استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبي للمواطنين خاصة في المناطق المستحدثة لـ سكان العشوائيات.

ضمت القوافل الطبية عدد من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وعدد من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة في تنظيم الأسرة والأشعة العادية وأشعة الموجات الصوتية والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والفحص المبكر لأورام الثدي وفحص ذوى الهمم والرمد وأمراض القلب والباطنة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية وأسنان والمسح السمعي لطلاب المدارس.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من 75 ألف مواطن من قاطني بشاير الخير 3-5، إضافة إلى سكان المناطق المجاورة ، إذ تمّ توقيع الكشف على 32 ألف حالة، واكتشاف ما يقرب من 2800 حالة تحتاج إلى تدخل جراحي تمّ تحويلهم إلى مستشفيات الإسكندرية لتقديم خدمة طبية متقدمة، كما تمّ فحص أكثر من 160 طفلًا من ذوي الهمم وصرف العلاج اللازم لهم.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الصحية التثقيفية، وندوات للمجلس القومي للمرأة، ومعرض للأسر المنتجة، تنظيم مؤتمر توظيف لعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وإطلاق حملة بشاير بلا أمية.

تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقاً من مسئوليتها الإنسانية والاجتماعية وحرصاً منها على وصول كل الخدمات لأبناء الشعب المصري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.