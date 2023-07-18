حمزة نمرة يشوق جمهوره قبل طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «رايق»

شوق الفنان حمزة نمرة جمهوره قبل طرح أولى اغنياته الجديدة «رايق» التي ستطرح ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل نفس الاسم خلال الساعات المقبلة عبر منصاته السمعية وقناته باليوتيوب.

أغنية كل يوم أربعاء من الألبوم

من المقرر أن يطرح حمزة نمرة كل يوم أربعاء أغنية من الألبوم الجديد في السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ إذ تكون أولى الأغنيات في التاسع عشر من شهر يوليو بعنوان «رايق».

آخر أغنيات الألبوم تطرح 23 أغسطس

أما الأغنية الثانية والثالثة سيتم طرحهما في 26 يوليو بعنوان «غروب»، و«إسكندرية»، والأغنية الرابعة بعنوان «رياح الحياة» في الثاني من شهر أغسطس.

والأغنية الخامسة والسادسة سيجرى طرحهما في التاسع من الشهر ذاته بعنوان لعله خيره، وأنا الطيب، والسابعة والثامنة بعنوان «شيخ العرب»، و«مش سليم»، وذلك في السادس عشر من أغسطس.

بينما يجرى طرح الأغنيتين التاسعة والعاشرة بعنوان «أكيد راجعين»، و«عالم كدابة» في الثالث والعشرين من شهر أغسطس.