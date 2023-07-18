حكم صيام يومي «تاسوعاء وعاشوراء».. دار الإفتاء توضح

بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم، مساء أمس، تبين أن غرة الشهر وبداية العام الهجري الجديد 1445 هجريا، توافق غدا، الأربعاء 19 يوليو من عام 2023 ميلاديا.

ومع بداية شهر محرم، ينتظر ملايين المسلمين حول العالم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر، الذي ثبت صيامه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

سؤال إلى دار الإفتاء

وحول هذا اليوم، واليوم الذي يسبقه «تاسوعاء»، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل فيه صاحبه عن حكم صيامهما.

وأجابت دار الإفتاء على استفسار السائل، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت دار الإفتاء في ردها: «صيام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر الله المحرم، سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم».

الدليل من السنة النبوية

واستدلت دار الإفتاء في حكمها بالحديث النبوي الشريف، الذي ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في «صحيحه».

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصوم عاشوراء، أخرجه مسلم في صحيحه.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه».