أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي: نستهدف التنسيق بين الجمعيات لصالح المواطن

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كل الجمعيات الأهلية كان لديها حلم التنسيق مع الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر كان بها 55 ألف جمعية أهلية، متسائلة عن كيفية التنسيق بين هذه الجمعيات وبين الدولة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذه الأفكار كانت أحلاما مؤجلة، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني.

الرئيس السيسي أعطى الحل لكيفية بدء ترتيب مسألة التنسيق بين جمعيات التحالف

وأوضحت، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أعطى الحل لكيفية بدء ترتيب مسألة التنسيق بين جمعيات التحالف، وهي الحوار المجتمعي، وبالفعل بمجرد أن التقت المؤسسات، اكتشفت أنها تعيش في جزر منعزلة، وهناك أشخاص يعملون في المجال نفسه، ويقدمون خدمات للجمهور نفسه، بالخدمات نفسها، لكنهم لا يعرفون بعضهم البعض.

الجمعيات الأهلية تحاول العمل معا في مشروعاتها المقبلة

وأكدت أن جميع الجمعيات الأهلية، تحاول العمل معا في مشروعاتها المقبلة، لأن هناك تباين بين الجمعيات في الإمكانيات والرؤية، مشيرة إلى أنه بعد التنسيق، سيصبح المواطن الذي يحتاج الخدمة هو صاحب المكسب الأول.

ولفتت إلى أن الفكرة الأساسية للتحالف ليست مجرد إعطاء مساعدة أو معونة فقط، ولكن الهدف التكامل عبر فكر تنموي للقضاء على الفقر في النهاية، ويكمل دور دولة ويتقاطع مع أمور كثيرة مثل بناء الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.