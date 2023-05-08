بدراوي لـ«كلام في السياسة»: أوروبا سوق لعمل المصريين خلال الـ20 عاما المقبلة

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، إن التعليم هو التعليم في جميع أنحاء العالم، لا يوجد تعليم مصري وتعليم سعودي، إلا فيما يخص الأمور الوطنية أو أمور الهوية.

التعليم قواعده واحدة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التعليم قواعده واحدة، والتعاون مع الجهات الدولية في التعليم هو في غاية الأهمية.

سوق العمل للخريج المصري هي أوروبا

وأوضح أن سوق العمل للخريج المصري في العشرين عاما المقبلة هي أوروبا، نتيجة تراجع معدلات زيادة السكان في أوروبا، وبدلا من الهجرة لا بد أن تتدخل الدولة وتتعاقد على برامج إرسال شباب مصري للعمل في أوروبا بشكل رسمي.