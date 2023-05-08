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نيفين عبيد لـ«كلام في السياسة»: مناقشة 4 محاور رئيسية للقضية السكانية

كتب:

أحمد شوقي
11:06 م | الإثنين 08 مايو 2023
الدكتورة نيفين عبيد

الدكتورة نيفين عبيد

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك 4 محاور رئيسية للقضية السكانية، تتم مناقشتها بين طيف واسع من أصحاب الرؤى المتباينة.

المحاور هي تشخيص القضية السكانية

وأضافت عبيد، خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المحاور هي تشخيص القضية السكانية، ولماذا تعاني مصر منها تاريخيا، والثاني ما يتعلق بتنظيم الأسرة، والثالث تنمية الأسرة بكل أفرادها، والرابع هو إعادة التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية.

سيشارك نحو 30 فردًا في اللجنة لمناقشة القضايا

وأوضحت أن المحاور الأربعة هي النقاط الملهمة للنقاشات، ونعمل على وجود نوع من الأطروحات الجادة، وحسب ما بلغني سيشارك نحو 30 فردا في اللجنة لمناقشة هذه القضايا، ولا توجد لجنة ستحقق أهدافها دون إتاحة مناقشة بين الجميع.

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بقلم أحمد شوقي