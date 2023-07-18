أمريكا تخصص 250 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على توفير الغذاء

أعلنت الولايات المتحدة، تخصيص 250 مليون دولار إضافية لدعم قطاع الزراعة الأوكراني الذي تضرر من الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ليصل بذلك إجمالي استثمارات الحكومة الأمريكية في مبادرة مرونة الزراعة لأوكرانيا إلى 350 مليون دولار.

التنديد بما يحدث في ميناء أوكراني

ونددت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، في ميناء أوديسا بأوكرانيا، حسب ما نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بقرار روسيا تعليق المشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود ذات الأهمية الكبيرة في نقل الغذاء الأوكراني إلى السوق العالمية.

وأكدت باور، بحسب البيان، أن المنتجات الزراعية والحبوب في أوكرانيا تعد أمرًا بالغ الأهمية لإمدادات الغذاء في العالم ومفتاح الانتعاش الاقتصادي للبلاد والازدهار المستقبلي.

مبادرة جديدة لدعم أوكرانيا

وأكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل من خلال مبادرة مرونة الزراعة لأوكرانيا، مساعدة مزارعي أوكرانيا على إنتاج وتخزين وتصدير المنتجات الزراعية والحبوب إلى العالم.

وبحسب البيان، تسببت الهجمات الروسية التي لا هوادة فيها في إلحاق أضرار مباشرة بقطاع الزراعة بأكثر من 6.6 مليار دولار.

وأشارت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن المزارعين في أوكرانيا عانوا 19 شهرًا من الخطر على سبل عيشهم وأسرهم، إلى جانب تدمير الأراضي والمعدات.

وأفادت باور بأنه مع تخصيص مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، توسيع نطاق البنية التحتية الزراعية الحيوية مثل الري ومرافق الشحن العابر والبنية التحتية للموانئ والحدود.

وأكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوسع أيضًا نطاق دعمها لتمكين الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول إلى التمويل والمدخلات الزراعية التي تحتاجها للمضي قدمًا في خطط البذر والحصاد لعام 2023، مع العلم بأن الزراعة في أوكرانيا تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا و40% من صادرات أوكرانيا و17% من القوى العاملة في أوكرانيا.