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وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تتجنب توضيح موقفها من صفقة الحبوب

كتب:

أ ش أ
09:23 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية

اتهم وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، روسيا بتجنب توضيح ماهية موقفها من صفقة الحبوب قائلا: «إنها في بعض الحالات تقول إنها أنهتها وفي حالات أخرى أنها علقتها».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوليبا للصحفيين في مقر الأمم المتحدة ونقلتها وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 

وأكد الوزير في تعليقه على التصريحات الروسية، أن هذه خطوة غير مسؤولة تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه أجرى عددا من المحادثات، بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول كيفية المضي قدما بهذا الشأن «لأن الممرات البحرية والبرية لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية يجب أن تستمر».

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بقلم أ ش أ