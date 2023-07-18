أوكرانيا تفعل الدفاعات الجوية في أوديسا جنوب البلاد

فعلت السلطات الأوكرانية، الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا جنوب البلاد، لمواجهة هجمات روسية، وقالت السلطات في العاصمة الأوكرانية «كييف»، إن روسيا تشن غارات جوية على جنوب وشرق أوكرانيا بمسيرات وصواريخ باليستية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى دوي انفجارات دوت في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، مشيرة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده وحلفائها لن يكونوا قادرين على الحصول على نفس كميات الحبوب من أوكرانيا التي يمكن تصديرها في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود«صفقة الحبوب»، مضيفا أن موافقة «الاتحاد الأوروبي» مطلوبة لنقل الحبوب عبر أوروبا.

ورفضت المملكة المتحدة، حديث روسيا عن تورط أجهزة المخابرات البريطانية في الهجوم على «جسر القرم»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت شركة «ماكسار» الأمريكية، نشرت في وقت سابق، 3 صور الأقمار الصناعية لـ«جسر القرم» المتضرر، وقالت عبر «تويتر»، إن صورا جديدة من الأقمار الصناعية لمضيق كيرتش، أظهرت أضرارا جديدة للجسر.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى استثمار 2.5 مليار جنيه استرليني، لإنتاج الذخائر لتحسين الجاهزية القتالية.