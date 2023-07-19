وفد تنسيقية شباب الأحزاب بجامعة طنطا: نتبنى مبادرات تهتم بالأسرة

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بالأمس، بمكتبه وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالمبادرة المجتمعية «التماسك الأسري».

وضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي، ومحمد الدوي.

مشاركة المبادرات الوطنية والمجتمعية

صرح الدكتور محمود ذكي بأن جامعة طنطا تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة الحياة وتنمية الوعي القومي لدى الشباب وطلاب الجامعات، ودعم البنية الفكرية والسلوكية لدى فئات المجتمع، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الرقمي وانتشار وسائل التواصل المجتمعي بما يحمله من مخاطر انتشار المفاهيم الخاطئة والتي تتطلب مقابلتها بسياسات وآليات تصحيحية، ومشيدا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

القضايا المجتمعية

وخلال اللقاء أوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية وأن التنسيقية تتبنى العديد من المبادرات التي تهتم بالأسرة والتنشئة السليمة.