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عضو بـ«تنسيقية شباب الأحزاب»: الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية الأمن الغذائي

كتب:

سحر عزازي
02:59 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا الاستراتيجية والحيوية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، موضحًا أنها قضية ترتبط بالأمن القومي المصري، لذلك تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بها.

لجنة الزراعة

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.

التحديات التي تواجهها الدولة

وأضاف، أن الدولة تواجه العديد من التحديات، أبرزها أزمة المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية، مؤكدا أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات السبع الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات القومية تستهدف زيادة الإنتاج في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين، والتي يعد القطاع الزراعي أهمها فضلًا عن الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الصادر عام 2015 والتزام الدولة بنص المادة 29 من الدستور، وزيادة الاهتمام بالبحوث الزراعية والعمل على تغيير الثقافة الغذائية السائدة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ووضع آلية مناسبة لدعم الفلاح.

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بقلم سحر عزازي