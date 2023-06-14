«سعيد»: تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوار وطني ممتد منذ 5 سنوات

أشادت النائبة سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الشباب وتمكينهم، موضحة أن كل الأنظمة السابقة كانت تتحدث عن تمكين الشباب خلال البرامج الانتخابية، ولكن لم يكن هناك تطبيق على أرض الواقع.

وقالت «سعيد» إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل حوارا وطنيا ممتدا منذ 5 سنوات، كونها منصة حوارية بالأساس، وجامعة لكل التيارات والإيديولوجيات.

حرية تداول الأراء بالحوار الوطني

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين، عبر فضائية «dmc»، أن كل المشاركين في الحوار الوطني قادرين على التعبير عن آرائهم وأفكارهم حول مختلف القضايا، مشيرًة إلى أنها طرحت فكرة تتعلق بسياحة اليخوت في فعاليات الإسبوع الأول للمحور الاقتصادي.

الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني

وتابعت عضو التنسيقية أن مجلس الوزارء يتناول كل الإجراءات المتعلقة بتسيير سياحة اليخوت، وكانت الاستجابة واضحة، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بعد مناقشته خلال جلسات الحوار الوطني، فضلا عن رصد جلسة خاصة حول ذلك الموضوع، مؤكدة على وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني بشكل دائم.