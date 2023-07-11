وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور المستشفى الجامعي لعلاج الأورام بالمنوفية

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعه المنوفيهة، وأعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين، زيارة تفقدية لمستشفى علاج الأورام، والأرض التي سيقام عليها المدينة الطبية الجديدة، والمعهد القومي للأورام، والمستشفى الجديد لعلاج الأورام.

أجهزة حديثة لعلاج الأورام

وخلال الجولة، تفقد رئيس جامعة المنوفية وأعضاء التنسيقية التوسعات الجديدة بمستشفي الأورام، والتي اُفتتحت مؤخرا، والعناية المركزة بالمستشفى، وأماكن تلقي العلاج الإشعاعي والكيماوي، وأحدث أجهزة علاج الأورام التي يمتلكها المستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية، هي الوحيدة من نوعها في المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج الأورام بالمنوفية و3 محافظات مجاورة بشكل أساسي، كما تستقبل مرضى من جميع المحافظات.

وأشار إلى افتتاح توسعات الجناح الغربي بالمستشفى، ما ساهم في زيادة السعة الاستيعابية بواقع 30 سريرا، موزعة على ثلاثة أدوار علوية إضافية، ليصبح إجمالي عدد الأسرّة 80 سريرا.

إنشاء معهد قومي لعلاج الأورام

وأوضح «القاصد»، أن إنشاء معهد قومي ومستشفى جديد للأورام بجانب المستشفى الحالي أصبح أمرا ضروريا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

واستعرض «القاصد» الوضع الحالي للمستشفيات الجامعية، والتحديات التي تحول دون تقديم خدمة طبية بجودة عالية، مشيرا إلى أن إنشاء المدينة الطبية الجديدة يستهدف زيادة عدد الأسرّة الداخلية من 980 إلى 3700 سرير، وأسرّة الداخلي من 816 إلى 2330 سريرا، وزيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة من 164 إلى 370 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 34 إلى 65 غرفة.

وأكد، أن الجامعة أعدت تصورا لإنشاء مبني معهد الأورام القومي يكمن في خلق محور حركة رئيسي يربط محورمعهد الكبد مع محور جمال عبد الناصر وعمل مدخل رئيسي للمجمع الطبي، من خلال دخول رئيسي عن طريق المحور الجديد .