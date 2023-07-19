تفاصيل عرض «الوحوش الزجاجية» المشارك في مهرجان قسم المسرح للمعاهد

عبر الفنان محمد عصمت، بطل العرض المسرحي «معرض الوحوش الزجاجية» الذي جرى عرضه ضمن فعاليات مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة، ضمن دورة الفنان صبري فواز، عن سعادته بهذا العمل الفني، موضحا أنه من أهم العروض التي عمل بها كونه يناقش التفكك الأسري والمعاناة الخاصة بذوي الهمم، وكيفية التغلب عليها.

تفاصيل العرض المسرحي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» على هامش العرض، أن العرض المسرحي استغرق 70 دقيقة على خشبة المسرح، وسبق تحضيره لمدة 3 شهور، ويتحدث عن ابنة عرجاء لديها مشكلات في إيجاد شريك الحياة، وتتوالى الأحداث بشكل سريع.

إيقاع العرض المسرحي

وأوضح أنه شعر بسعادة الجمهور خلال العرض كونه عرض منضبط على مستوى الصورة والسينوغرافيا وإيقاع العرض، كما تميز بوجود موسيقة مباشرة ما أثقل العناصر الفنية واكتمالها.

العرض من بطولة محمد عصمت، أمنيه باهي، آية التركي، ومن إخراج أشرف علي، وجرى عرضه ضمن مهرجان قسم المسرح دورة الفنان صبري فواز، والذي يقام في مسرح قصر ثقافة الأنفوشي ويختتم نهاية الأسبوع الجاري.