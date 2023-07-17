هاني شنودة يُحيي حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري.. والمنسق الإعلامي يكشف التفاصيل

قال جمال عبد الناصر، رئيس اللجنة الإعلامية المنسقة لمهرجان المسرح المصري، إن حفل افتتاح المهرجان سيكون في 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل، مضيفا أن الدورة الـ16 ستكون مختلفة بشكل كبير عن المهرجانات السابقة.

الفنان هاني شنودة يحيي الحفل

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية المنسقة لمهرجان المسرح المصري في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن حفل الافتتاح سيشهد العديد من المفاجئات منها إحياء الفنان الكبير هاني شنودة للحفل، بالإضافة إلى عزف أشهر أعماله الموسيقية والتي جمعته بالفنان الكبير عادل إمام الذي تحمل الدورة الحالية اسمه.

وأوضح أن الفنان محمد رياض الرئيس الحالي للمهرجان القومي للمسرح يرغب في في وصول المهرجان إلى المواطن العادي، وألا يكون مقتصراً على فئة معينة من الجمهور، مشيرا إلى تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا في حركة المسرح المصري، بينهم صلاح عبد الله وأحمد فؤاد سليم وخالد الصاوي.

عرض 37 عرضا مسرحيا خلال أيام المهرجان

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية المنسقة لمهرجان المسرح المصري في لقائه مع الإعلامية ياسمين سيف عرض 37 عرضا مسرحيا خلال أيام المهرجان وأن المعرض سيقوم بعرض كافة العروض مجانا ونشر جدول العروض على الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح بموقع فيسبوك.