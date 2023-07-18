مهرجان المسرح المصري يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النصوص

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء لجنة تحكيم النص المسرحي للعمل الأول والتي أطلق عليها في الدورة السادسة عشرة اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه.

اللجنة العليا لإدارة مهرجان القومي للمسرح

وتتكون اللجنة من د.عصام الدين أبو العلا رئيساً، وعضوية د.أيمن عبد الرحمن، د.ياسر علام، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، ويتسابق في تلك المسابقة حوالي (167) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة.

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح

وينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل.

وتتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.