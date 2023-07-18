نائب أسقف الخدمات بالكنيسة يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

أكد القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سعيد جدا بالحوار الذي أجراه معه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: «دائما ما يشيد بهذا الحوار والتميز الذي أدار به الإعلامي أحمد الطاهري الحوار».

قداسة البابا في تحسن كبير

وكشف القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، لافتًا إلى أن قداسة البابا في تحسن كبير، والشهر الذي التزم فيه بالراحة كان له تأثير إيجابي على صحته، مؤكدًا أنه التزم بتعليمات الأطباء بالنسبة للراحة والعلاج الطبيعي والعلاج، وهو ما أدى إلى سرعة الشفاء وعاد لممارسة حياته وخدمته الطبيعية مجددا.

وأضاف: «البابا تواضروس الثاني، يحاول ممارسة نشاطه الطبيعي بالتدريج، لأنه يجب ألا يبذل مجهودا كبيرا، لأن من أسباب ما حدث مؤخرا له هو الإجهاد الكبير الذي تعرض له بعد زيارة الفاتيكان، ثم عاد إلى المجمع المقدس، وبالتالي، فإنه يحاول توزيع جهده.. نحن نحتاجه ومصر كلها في حاجة إليها لأنه رمانة ميزان في البلد».