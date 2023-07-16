البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة جديدة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، في منطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الأحد، كما دشن المذبح الأوسط على اسم الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، وحمل المذبح البحري اسمي الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، بينما دُشِن المذبح القبلي على اسم الأمير تواضروس الشطبي.

مشاركة الأنبا أغابيوس في تدشين المذبح

وشارك في طقس تدشين المذبح والقداس، الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير، والأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس في الخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إسحق، أسقف طما، والأنبا بيشوي، أسقف أسوان، والأنبا بسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الرهبان من الأديرة المجاورة.

البابا يلتقي عددًا من الأساقفة والرهبان

واستقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اثنين من الآباء الأساقفة، و4 من الآباء الرهبان، الذين حضروا للتهنئة بتعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية.

وخلال اللقاء، جرى عرض عدد من الموضوعات الرعوية على البابا تواضروس، فيما التقى في لقاءات منفردة مع الأنبا إسحق، أسقف طما، والأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص سوريال الأنبا بيشوي، والراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، والراهب القمص فام الأنبا بيشوي، والراهب القمص أرمانيوس الأنبا بيشوي.