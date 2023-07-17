البابا تواضروس ينعى الراهب القس سمعان الصموئيلي

نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراهب القس سمعان الصموئيلي، بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، الذي انتقل عن عمر تجاوز 73 عاما، بعدما قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 36 عاما.

من هو الراهب سمعان الصموئيلي؟

ولد الأب المتنيح يوم 15 أبريل عام 1950، وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف يوم 15 ديسمبر من عام 1987، وسيم قِسًا في 22 مارس 2004.

بقي بالدير منذ رهبنته ولم يفارقه إلا مؤخرًا للذهاب إلى مستشفى القديسين بالإسكندرية لتلقي العلاج.

وصلى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، اليوم، صلوات تجنيزه بمشاركة مجمع رهبان الدير وأسرته وبعض من محبيه.

البابا تواضروس يعزي الأنبا باسيليوس

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء إلى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القس سمعان الصموئيلي، ويلتمس عزاءً لأسرته وكل محبيه، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.