المحافظات تحتفل بالعام الهجري الجديد.. محاضرات وندوات وتلاوة القرآن الكريم

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هجرية، بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي

وهنأ محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة الإسلامية وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

احتفالات المنيا برأس السنة الهجرية

كما بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وبعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

محافظ بني سويف يهنئ الأهالي

كما تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتهنئة لأهالي وأبناء المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالي مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم جميعا.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445، اليوم، والذي نظمته مديرية الأوقاف، عقب صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

وبدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم تلاها القارئ فراج أحمد، ثم كلمة لوكيل الوزارة، تضمنت الإشارة إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الدعوة، مما جعل المسلمين يعتمدونها لتقويم الدولة الإسلامية في عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب.

الأقصر تحتفل برأس السنة الهجرية

وفي الأقصر، شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

وأقيمت الاحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، حيث حضر الاحتفالية العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمستشار هشام البلكي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أسامة علي السيد، وكلمة ترحيبية من الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن مديرية الأوقاف بالأقصر تستقبل العام الجديد بـ938 برنامجا ونشاطا دعويا تنعقد بمختلف مساجد المحافظة، ما بين البرنامج التثقيفي للطفل ومجالس دروس التفسير ومجالس الإقراء والدروس المنهجية والأسابيع الثقافية والأمسيات القرآنية ولقاءات المكتبات العامة.

محافظ القليوبية يحتفل بالعام الجديد

كما شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، الاحتفال برأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا، بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وبدأ الاحتفال بتلاوة للقرآن الكريم، تلاها القارئ محمد حمدي، ثم ألقى الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة عن المناسبة العظيمة والسيرة العطرة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من الهجرة والسيرة النبوية الشريفة.

محافظ قنا يهنئ الرئيس بالعام الجديد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، عقب صلاة العشاء في مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور عدد من قيادات المحافظة والأهالي.

وفي كلمته، هنأ محافظ قنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والرفعة في ظل قيادته الرشيدة لمسيرة البناء والتنمية.

البحر الأحمر تحتفل بالعام الجديد

كما شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على هامش الاحتفال، إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، مقدما التهنئة لكل أهالي المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العام الهجري الجديد

كما شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1445هجرية، عقب صلاة المغرب بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد 1445هجرية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات والاتجاه للبناء والحفاظ على مكتسبات التنمية الحقيقية والجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوقاف الغربية تحتفل بالعام الهجري الجديد

كما شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما احتفلت محافظة مطروح بحلول رأس السنة الهجرية لعام 1445، وذلك بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، نائباً عن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، بمسجد العوام بمدينة مرسى مطروح.

وبدأت احتفالية العام الهجري الجديد، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بمطروح الشيخ حسن عبد البصير، أكد فيها عظمة الهجرة النبوية الشريفة والتي تم اختيارها بداية للتأريخ الإسلامي مع هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.