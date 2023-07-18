بث مباشر لاحتفالية الأوبرا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.. حصريا على «الحياة»

تعرض جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لاحتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، المذاعة حصرياً على شبكة تلفزيون الحياة.

احتفالية رأس السنة الهجرية

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بليلة رأس السنة الهجرية، عبر «خريطة خاصة»، تتضمن البث الحصري لاحتفالية دار الأوبرا المصرية برأس السنة الهجرية، وإذاعة احتفالية خاصة جدا للمنشد الكبير ياسين التهامي، وإذاعة حلقة خاصة من برنامج «مدد»، مع المنشد الديني الكبير أحمد الكحلاوي.

وتضم الاحتفالية عددا من الابتهالات والأعمال الدينية الشهيرة، منها: «مولاي إني ببابك، وأم النبي، وطلع البدر علينا، ومدد يا نبي، وإلى رحاب يثرب، مدد، وسبحت صنع ربي، وصلوا على حضرته، وحيوا ربيب العلا».