بدء احتفالية رأس السنة الهجرية بدار الأوبرا المصرية بأنشودة «إلى رحاب يثرب»

بدأ منذ قليل حفل دار الأوبرا المصرية احتفالا برأس السنة الهجرية، وبدأ الحفل بأنشودة «إلى رحاب يثرب»، وهي من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، وقام بغنائها مجموعة من المنشدين.

وغنى المطرب أحمد حسن، أنشودة «مدد»، من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان عبد العظيم عبد الحق، كما قدمت أيضا المطربة نهى حافظ مديح «الرضا والنور» كلمات طاهر أبو فاشا وألحان محمد الموجي.

أغاني أحمد العمري في رأس السنة الهجرية

وقدم المطرب أحمد العمري أنشودة «يا رب كرمك ومولاي إني ببابك» لكمات عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي.

أغاني أميرة أحمد باحتفالية رأس السنة الهجرية

وقدمت أميرة أحمد مديح «أم النبي» كلمات عبد السلام أمين وألحان جمال سلامة، وختم الفاصل الأول من الحفل مصطفى النجدي بأنشودة «سبحت صنع ربي» كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي، وختم الفصل الأول من الحفل بمديح «لا إله إلا الله» كلمات أحمد هيكل وألحان جمال سلامة.