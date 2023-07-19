عاجل.. سر ظهور إمام عاشور المفاجئ مع لاعب زملكاوي بعد التوقيع للأهلي

ظهر إمام عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة، بعد إعلان انتقاله رسميًا لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بتقديم تهنئة لنجم الزمالك بعيد ميلاده نجله.

إمام عاشور يهنئ محمد صبحي حارس الزمالك بعيد ميلاد نجله

ونشر إمام عاشور فيديو عبر الاستوري الخاص بحسابه على إنستجرام، من عيد ميلاد ابن محمد صبحي، زميله السابق في الفريق الأبيض، وحارس الزمالك الأساسي الحالي، حيث حرص على تهنئته بعيد ميلاد نجله.

الأهلي يعلن ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميا عن تعاقده مع إمام عاشور، مساء اليوم، بعد إتمام الاتفاق مع فريق ميتلاند الدنماركي.