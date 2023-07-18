شيكابالا يحتفل بعقد قران شقيقته في مسجد بأسوان (صور)

أُقيم حفل عقد قران شقيقة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق نادي الزمالك، في مسقط رأسه بمحافظة أسوان، بحضور عائلي اقتصر على الأقارب في المسجد الجامع.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور من عقد القران

والتقط عدد من الحضور صورا تذكارية مع شيكابالا، وسط حالة من الفرحة والسعادة بعد إتمام عقد القران في مسجد الجامع الكبير بالمحافظة.

واقتصر حضور عقد القران على الأقارب من العائلتين، وبعد انتهائه، نشر عدد من أفراد العائلة صورهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قائد الزمالك يظهر رفقة عائلته

وفي وقت سابق، شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي صورةً جديدةً تجمعه مع أسرته ونجليه خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.