عاجل.. سر انفعال شيكابالا بعد ثلاثية الأهلي في استاد القاهرة

انفعل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سيد عبدالله نيمار عقب نهاية الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام أحداثها في الوقت الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل ما حدث يبن شيكابالا ونيمار عقب نهاية الشوط الأول

ووفقا لما ذكره موافد "الوطن سبورت" في ملعب ستاد القاهرة الدولي، فإن محمود عبدالرازق شيكابالا انفعل على سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق عقب نهاية الشوط الأول، وتعالت الأصوات بين اللاعبين خلال مجريات الشوط الأول، ودخل الثنائي إلى غرفة ملابس الفريق بسبب الأخطاء التي حدثت بين الطرفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتفوق المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول والثاني، وضاعف علي معلول النتيجة بالهدف الثالث.