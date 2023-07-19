عاجل.. والد إمام عاشور يفجر مفاجأة بعد انضمام نجله للأهلي

أكد والد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بأن اللاعب عاد لمصر لعدم تأقلمه مع الأجواء في الدنمارك، مشيرا إلى أن عودته بسبب بعض الأمور في الخارج، وأن الأهلي بدأ مفاوضاته بعد عودته من الدنمارك.

وقال والد إمام عاشور في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة الحياة: الكرة احتراف دلوقتي ومبسوطين جدا بانضمامه لنادي القرن وبدعيله ربنا يوفقه ويبعد عنه الإصابات وربنا يكرمه وعودته للدوري المصري لأنه لم يتأقلم مع الدوري الدنماركي والنادي الأهلي كيبر ونادي بطولات والاتفاق مع إمام تم بعد عودته.

الأهلي أعلن ضم إمام عاشور أمسوكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء بعد توصله لاتفاق مع ميتلاند الدنماركي.