حقيقة انسحاب الأهلي من صفقة إمام عاشور

لاتزال صفقة إمام عاشور تفرض سيطرتها على الميركاتو الصيفي داخل الأهلي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ارتباط اسم لاعب خط وسط المنتخب الوطني بالرحيل عن ميتلاند الدنماركي، من أجل العودة إلى الدوري المصري، عبر بوابة القلعة الحمراء.

هل انسحب الأهلي من صفقة إمام عاشور؟

سلطت صحيفة «tipsbladet» الدنماركية، الضوء على انسحاب الأهلي من إتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوفه، في إشارة إلى أن النادي الأحمر حسم الصفقة بالفعل وما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات، ما يعني أن اللاعب سيكون لاعبًا بشكل رسمي للمارد الأحمر، خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل صفقة الأهلي المرتقبة في الميركاتو الصيفي

ووفقًا للصحيفة الدنماركية، الأهلي أتم جميع الاتفاقات مع ميتلاند الدنماركي، من أجل الحصول على خدماته، بمقابل مادي قيمته ستتخطى الـ90 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة فريقه الدنماركي، رغم عدم وجود بدائل لإمام عاشور في الوقت الحالي، الأمر الذي أثار الجدل بين جماهير النادي الدنماركي.

ويواجه إمام عاشور احتمالية وقوعه في فخ الإصابات بعد انقطاعه عن العودة إلى تدريبات الفريق مرة أخرى، بعد انتهاء فترة تأهيله من الإصابة التي ألمت به قبل فترة قصيرة وأجبرته على العودة إلى مصر، من أجل تلقي العلاج على يد طبيب منتخب مصر، وفقًا لبيان رسمي أصدره النادي الدنماركي.

يشار إلى أن إمام عاشور انتقل إلى ميتلاند الدنماركي قادما من الزمالك في الميركاتو الشتوي، بمقابل مادي قيمته 3 ملايين دولار، قبل أن يقرر العودة بعد رحلة قصيرة بالدوري الدنماركي.